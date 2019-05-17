 وطنا نيوز -رفع علم الأردن على مبنى بلدية نيويورك الأمريكية
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رفع علم الأردن على مبنى بلدية نيويورك الأمريكية
التاريخ : 24-05-2019 10:51:28 المشاهدات: 1513

وطنا اليوم-عمان: لم يعرف كيف يعبر عن انتمائه لوطنه الاردن، فما كان منه إلا أن أعدّ احتفالية رفع بها العلم الأردني على مبنى بلدية نيويورك، بمناسبة عيد الاستقلال.

الأردني ضيف الله علي ضيف الله الجالودي المولود في عمان عام 1968 هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1974م.

هناك شبّ، وتحديدا في مانهاتن - نيويورك، حتى أكمل دراسته الجامعية في كلية الهندسة الالكترونية، ثم عمل تاجراً وما زال.

الجالودي أراد اليوم أن يقول للاردن: "أحبك" بطريقته، فأعد احتفالية شارك فيها عمدة بلدية نيويورك، ومساعدوه ومندوبون عن ولاية نيو يورك.

في هذه الفعالية رفع ضيف الله،  العلم الأردني، كما قال : رد الجميل للوطن.

يقول ضيف الله عن احتفالية التي لاقت ترحيبا من قبل عدد كبير من الجاليات العربية والأجنبية في نيويورك: هي مجرد تعبير عن حب الأردنيين المغتربين في العالم لوطنهم، وشوقهم إليه.


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