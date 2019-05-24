مساعدات سعوديّة للاجئين السوريين بالأردن

وطنا اليوم-عمان:وزع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية 108 أطنان من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والازرق .

وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 713ر17 مستفيدا، حيث تنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان يقدم مساعداته الاغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وفي المخيمات بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وذلك لضمان إيصال المساعدات الاغاثية لمستحقيها .