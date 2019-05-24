درجات الحرارة تلامس حاجز الأربعين و (45) بالأغوار والعقبة

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إنه يبلغ تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ذروته الجمعة، حيث تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية.

حالة الطقس نهار الجمعة

يبلغ تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ذروته، حيث تصبح الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية.

يكون الطقس حاراً في عموم المناطق حيث تقترب العظمى من حاجز 40 مئوية في عمان والمدن الأردنية، و شديد الحرارة في البحر الميت والأغوار حيث تتجاوز العظمى حاجز 45 درجة مئوية.

تستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهور.

تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

حالة الطقس مساء وليل الجمعة

يستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد.

تظهر السُحب المتوسطة والعالية على أرجاء مختلفة من المملكة، مع احتمالية لهطول زخات محلية خفيفة من المطر.

تكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

التوصيات:

الإنتباه من التعرض المباشر لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في فترات الذروة الممتدة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

اخذ الحيطة والحذر من إثارة الاتربة في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

وتالياً درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات المملكة يوم الجمعة 24-5-2019 بحسب موقع طقس العرب:

الطقس في محافظة إربد:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في إربد: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: °22

الطقس في محافظة عجلون:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجلون: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون: °22

الطقس في محافظة جرش:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جرش: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: °21

الطقس في محافظة المفرق:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المفرق: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق: °19

الطقس في محافظة البلقاء:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في البلقاء: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: °22

الطقس في العاصمة عمّان:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان: °37

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان: °22

الطقس في محافظة الزرقاء:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الزرقاء: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: °22

الطقس في محافظة مادبا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مادبا: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: °22

الطقس في محافظة الكرك:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الكرك: °37

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: °21

الطقس في محافظة الطفيلة:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطفيلة: °36

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: °23

الطقس في محافظة معان:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في معان: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: °21

الطقس في محافظة العقبة:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العقبة: °42

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: °27