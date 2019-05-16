الرئيسية | محليات بالصور ... جمعية كريمه الخيرية للأيتام تنظم افطارا رمضانياً للأيتام في كريمه

وطنااليوم - الاغوار الشماليه

رعى سفير النوايا الحسنة الدكتور موسى رمضان حفل إفطار (100)طفل وطفلة وأسرهم في ساحة مدرسة وروصة فاطمة الزهراء في الأغوار الشمالية الكريمة.

وبين رمضان أهمية مشاركة الجمعيات الخيرية في الأعمال التطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية وتحقق للرؤى الملكية بمساندة الأسر العفيفة في مناطق جيوب الفقر ورسم الإبتسامة في قلوب الأطفال مؤكدا على ضرورة دعم المناطق الفقيرة وعمل دراسات شاملة للمنطقة مشيراً إلى الأثر الاجتماعي والتبعات المالية على المواطنين نتيجة الظروف الزراعية وتدني الأسعار.

ووضح السيد شريف المصري رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة السلة أن المسؤولية المجتمعية تنمي المواطنة الصالحة من خلال النظر بعين الرحمة والحنان في هذا الشهر الفضيل للأطفال الذي هم في أمس الحاجة للوقوف بجانبهم وزرع بذار الخير في وطن الخير.



وثمن المهندس رزق البلاونة رئيس جمعية الكريمة الخيرية لرعاية الأيتام الجهود المبذولة من راعي الحفل والمشاركين الأيادي البيضاء في رسم البسمة في قلوب الأطفال والمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية.

































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