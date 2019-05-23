اتحاد نقابات عمال الاردن يشارك الأردنيين فرحتهم بيوم الاستقلال

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطه ان الاتحاد يشارك الشعب الأردني احتفاله بيوم الاستقلال،يوم انطلقت الارادة الاردنية متحررة من عقالها نحو آفاق الاستقلال لتصبح حره مستقلة.

واضاف المعايطه في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس انه ليوم يستذكره الشعب الأردني و الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن و عمال الأردن بصفتهم من أكبر مكونات هذا الشعب ،يستذكرونه بمزيد من الفخر و الاعتزاز و الإكبار ، يوم تحققت فيه السياده لإبناء الوطن،لينطلق الأردنيون نحو البناء و التنميه ولتحقيق الهويه الأردنيه الوطنيه التي أصبحت الوعاء الأكبر للقرارات التي تؤسس لمستقبل الأردن الواعد و نهضته الشامله يرسم ملامحها أبناؤه و عماله بعيداً عن الهيمنه الأجنبيه.

وجاء في البيان إن الاتحاد إذ يشارك الأردنيين فرحتهم بهذا اليوم التاريخي ليستذكر و بمزيد من الفخر و الإعتزاز ما تحقق للأردن من إنجازاتٍ هائله فاقت التوقعات، واستطاع الأردن بقيادته الفذه التي يحمل لواءها الهاشميون ابتداءاً بعهد الملك المؤسس و حتى آلت الرايه الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،استطاع خلال هذه العقود الزاهره أن يصبح دولة تمتلك اسمى مقومات الدول الحديثة من الناحية السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه.

واختتم البيان قوله انه بهذه المناسبة السعيدة يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن اليوم ولاءه لقيادته الهاشميه وانتمائه لتراب هذا الوطن،معربين عن التفافهم الصادق حول قيادته احلهاشمية التي آمنت بالإنسان الاردني و قدراته وامكاناته ،معتزين بما تحقق أيضاً للعمال اليوم من بيئة تشريعية متقدمة و حمايه اجتماعية و عمل لائق في مواقع العمل.