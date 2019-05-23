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مصدر ينفي مشاركة القوات الاردنية بعملية تحرير الحرم المكي
وطنا اليوم-عمان:مصدر مطلع رفيع المستوى أكد ان القوات الخاصة الاردنية لم تشارك في عملية تحرير الحرم المكي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي رغم ان المغفور له الملك الحسين قد عرض خدمات الجيش الاردني في هذه القضية على الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وكان العتيبي المنتمي للجماعة السلفية المحتسبة قد اقتحم الحرم المكي برفقة 200 آخرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، وسيطروا على منبر المسجد ووجهوا رسائل عبر مكبرات الصوت، مفادها أنه حان وقت "إنهاء الظلم" و"إحلال العدل" و"إعادة المجتمع السعودي للدين الصحيح"، داعين إلى مبايعة القحطاني على أنه "المهدي المنتظر".
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