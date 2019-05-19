إغلاق 41 منشأة غير مرخصة لبيع التبغ

وطنا اليوم-عمان:أغلقت المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، 41 منشأة غير مرخصة لبيع التبغ، وإتلاف ومصادرة 88 سيجارة إلكترونيّة و 17 "أرجيلة" إلكترونية مجهولة المصدر.

كما قامت المؤسّسة بإتلاف ومصادرة 470 عبوة سائل سيجارة إلكترونية منكّهة، بعضها يتم إنتاجه بشكل عشوائي، أو تحضيره داخل المحلات التي تم ضبط المواد بداخلها، وكذلك إنتاجها في معامل غير مرخصة لهذه الغاية، تفتقر إلى معايير السلامة العامّة والجودة وممارسات التصنيع الجيدة.

جاء ذلك خلال حملة للرقابة والتفتيش نفّذتها المؤسّسة عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، على مؤسّسات بيع التبغ والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بهدف ضبط المؤسسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتضمّنت الحملة زيارة 129 منشأة.

كما نتج عن الحملة إيقاف 19 محل تدخين، وضبط 40 مستلزماً للسجائر الإلكترونيّة و64 مستلزماً للأرجيلة الإلكترونية؛ فيما تبيّن التزام 93 محل تدخين بعدم بيع السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

وقد تمّ ربط أصحاب المؤسسات المخالفة بكفالات مالية منعاً لتكرار المخالفات، ولحين استكمال الإجراءات القانونيّة المعمول بها.

وتأتي الحملة عقب اتخاذ مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2019م قراراً يتضمّن تفويض المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصلاحيات الرقابة والتفتيش والإجراءات التنظيمية على التبغ ومنتجاته، بما فيها السجائر الإلكترونيّة ومستلزماتها.

وأكّدت المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء أنّ المواد المضبوطة والتي تمّ إتلافها أُدخِلت إلى المملكة بشكل غير قانوني وغير مشروع، ودون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصّة، وكونها مخالفة للتعليمات الفنية المعتمدة في الدول التي تسمح بتداول السجائر الإلكترونيّة.

وشدّدت المؤسّسة على أنّها ستستمر بحملاتها التفتيشية المكثفة في جميع محافظات المملكة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

ولفتت إلى أنّه وحتى تاريخه، لم تتقدّم أيّ جهة بطلب الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسة العامّة للغذاء والدواء للسماح لها باستيراد السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، مؤكدة أنّ هذه الحملة تسعى إلى زيادة في الوعي لدى محلات بيع التبغ بعدم شراء أو تداول هذه النكهات الا بعد إجازتها أصوليّاً من المؤسسة.

وأكّدت على أنّ الكثير من النكهات المستعملة ضارة وتحتوى على تراكيز عالية من مادة النيكوتين تتجاوز الحدود المعتمدة عالميّاً والتي قد تسبب خطراً على صحة الإنسان.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين عدم شراء السجائر الإلكترونيّة ومستلزماتها التي تباع عبر المواقع الإلكترونيّة، وذلك لعدم مأمونيتها وصعوبة معرفة مكوناتها وطبيعة النكهات المستعملة ونسب النيكوتين الموجودة فيها.

وأشارت إلى أنّها بصدد إصدار التعليمات الفنية اللازمة لتنظيم استيراد وتداول السجائر الإلكترونية ومستلزماتها حسب الأسس المعمول بها عالميّاً.