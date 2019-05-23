أمانة عمان تضع معلماً جديدًا على دوار الزهور

وطنا اليوم-عمان:نشر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك و واتساب"، صورة تبيّن وجود سيارة "خردة" وسط دوار الزهور في العاصمة عمان.

وقال النشطاء في تعليقاتهم على الصورة إن أمانة عمان وضعت السيارة داخل الدوار بعد دهنها ، متسائلين أين المثير في ذلك؟ وهل يعتبر هيكل سيارة قديم معلماً سياحيا؟

وطلب النشطاء من أمانة عمان توضيح هذا الإجراء وما الغاية منه، والذي يدفع امانة عمان أن تستخدم هيك سيارة " خردة " ليكون معلماً سياحياً في العاصمة عمان ؟

من جهته قالت إدارة السير المركزية إنه سيتم التواصل مع أمانة عمان واتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه المركبة وازالتها اذا استدعى الأمر.