القضاة رئيسا لمجلس إدارة البورصة خلفا لجواد العناني

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس إدارة شركة بورصة عمان في جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 2019/5/23 انتخاب الدكتور كمال أحمد القضاة رئيساً لمجلس إدارة البورصة اعتباراً من تاريخه، خلفا لنائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني.

وضم مجلس الإدارة كلا من: أشرف العدوان، وليد يعقوب النجار، سامي شريم، حسن ناصر حسن، محمد هشام الخطيب.