 وطنا نيوز -القضاة رئيسا لمجلس إدارة البورصة خلفا لجواد العناني
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القضاة رئيسا لمجلس إدارة البورصة خلفا لجواد العناني
التاريخ : 23-05-2019 03:00:36 المشاهدات: 1303

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس إدارة شركة بورصة عمان في جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 2019/5/23 انتخاب الدكتور كمال أحمد القضاة رئيساً لمجلس إدارة البورصة اعتباراً من تاريخه، خلفا لنائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني.

وضم مجلس الإدارة كلا من: أشرف العدوان، وليد يعقوب النجار، سامي شريم، حسن ناصر حسن، محمد هشام الخطيب.


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