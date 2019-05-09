 وطنا نيوز -حوافز وضمان وتأمين صحي للطبيبة المعتدى عليها
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
حوافز وضمان وتأمين صحي للطبيبة المعتدى عليها
التاريخ : 23-05-2019 02:14:24 المشاهدات: 1436

وطنا اليوم-عمان : قرر مدير عام مستشفى التخصصي د. فوزي الحموري قبول الدكتورة " روان سامي " التي تم الاعتداء عليها إثناء أداء واجبها في مستشفى الأمير حمزة ، بالانضمام إلى برنامج الإقامة في قسم الجراحة في المستشفى التخصصي مع جميع الامتيازات التي يتمتع بها الأطباء المقيمين في المستشفى براتب كامل وحوافز واشتراك في الضمان الاجتماعي وتأمين صحي . 
جاء ذلك عبر بيان للمستشفى اكد فيه ان ادارة المستشفى حرصت من خلال هذه المبادرة الى اتاحة الفرصة للدكتورة روان لاستكمال برنامج الاختصاص لتستطيع ان تحقق حلمها بأن تكون اختصاصية في الجراحة العامة لخدمة المريضات وان تساهم في مسيرة التميز الطبي الاردني و الله الموفق.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق