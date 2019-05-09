حوافز وضمان وتأمين صحي للطبيبة المعتدى عليها

وطنا اليوم-عمان : قرر مدير عام مستشفى التخصصي د. فوزي الحموري قبول الدكتورة " روان سامي " التي تم الاعتداء عليها إثناء أداء واجبها في مستشفى الأمير حمزة ، بالانضمام إلى برنامج الإقامة في قسم الجراحة في المستشفى التخصصي مع جميع الامتيازات التي يتمتع بها الأطباء المقيمين في المستشفى براتب كامل وحوافز واشتراك في الضمان الاجتماعي وتأمين صحي .

جاء ذلك عبر بيان للمستشفى اكد فيه ان ادارة المستشفى حرصت من خلال هذه المبادرة الى اتاحة الفرصة للدكتورة روان لاستكمال برنامج الاختصاص لتستطيع ان تحقق حلمها بأن تكون اختصاصية في الجراحة العامة لخدمة المريضات وان تساهم في مسيرة التميز الطبي الاردني و الله الموفق.