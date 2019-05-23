شاهدوا : دعاء على فاسدي الاردن عند الكعبة

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر باب الكعبة المشرفة، وصوت شخص عنده يدعو على من أسماهم "الفاسدين" في الأردن.

ويستمر الشخص بالدعاء والتضرع طارقاً باب الكعبة، وطالباً من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبرراً ذلك بأنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم، ومشيراً إلى أن الجوع مرّ.







