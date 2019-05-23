 وطنا نيوز -شاهدوا : دعاء على فاسدي الاردن عند الكعبة
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شاهدوا : دعاء على فاسدي الاردن عند الكعبة
التاريخ : 23-05-2019 02:03:25 المشاهدات: 1466

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر باب الكعبة المشرفة، وصوت شخص عنده يدعو على من أسماهم "الفاسدين" في الأردن.

ويستمر الشخص بالدعاء والتضرع طارقاً باب الكعبة، وطالباً من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبرراً ذلك بأنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم، ومشيراً إلى أن الجوع مرّ.




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