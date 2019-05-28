 وطنا نيوز -توضيح من مؤسسة الغذاء والدواء
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توضيح من مؤسسة الغذاء والدواء
التاريخ : 23-05-2019 10:38:17 المشاهدات: 617

وطنا اليوم-عمان:اصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بيانا صحفيا توضح فيه اليه اصدار التعمميات حول الادوية والشركات الصانعة، والذي تم تداوله قبل ايام على موقع التواصل الاجتماعي.
المؤسسة قالت انه اشارة الى ما تم تنشره من قبل بعض المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التعميم الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشركات الصانعه رقم 2/1/1/20700 بتاريخ 20/5/2019 . فهو لاحقا لعدة تعاميم تصدرها المؤسسة دورياً.
وارفقت المؤسسة بعض التعاميم لسنوات سابقة بخصوص نفس الموضوع موضحة ذلك بانه حرصا من المؤسسة على مراقبة الأسعار والزام الشركات الصانعة بموافاة المؤسسة بشكل دوري بالاسعار وتوفير الدواء بادنى الاسعار للمواطين بناء على اسس التسعير المعمول بها.

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