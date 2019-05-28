حقيقة حدوث 5 هزات أرضية في عدد من مناطق المملكة

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير مرصد الزلازل الأردني، الدكتور محمود القريوتي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض مناطق في المملكة لـ5 هزات أرضية فجر الخميس 23/05/2019.

و قال القريوتي أن المقاييس و المحطات الخاصة بالمرصد لم تسجل حدوث نشاط زلزالي بوقوع هزة أرضية، كما يُشير البعض بوقوع 5 هزات أرضية في منطقة البحر الميت و مناطق الشونة الوسطى و الجنوبية.