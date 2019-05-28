 وطنا نيوز -حقيقة حدوث 5 هزات أرضية في عدد من مناطق المملكة
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حقيقة حدوث 5 هزات أرضية في عدد من مناطق المملكة
التاريخ : 23-05-2019 10:20:26 المشاهدات: 1078

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير مرصد الزلازل الأردني، الدكتور محمود القريوتي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض مناطق في المملكة لـ5 هزات أرضية فجر الخميس 23/05/2019.
و قال القريوتي أن المقاييس و المحطات الخاصة بالمرصد لم تسجل حدوث نشاط زلزالي بوقوع هزة أرضية، كما يُشير البعض بوقوع 5 هزات أرضية في منطقة البحر الميت و مناطق الشونة الوسطى و الجنوبية.
و في نفس السياق أكدت مصادر خاصة، أن ما حدث هو "تفجير ألغام" في الجانب الصهيوني من قبل جيش الإحتلال و قواته المختصة ..

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