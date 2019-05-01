 وطنا نيوز -في حلقة جديدة.. السلطات السورية تحتجز الأردني جرادات
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في حلقة جديدة.. السلطات السورية تحتجز الأردني جرادات
التاريخ : 23-05-2019 10:17:27 المشاهدات: 1038

وطنا اليوم-عمان:حجز المواطن الأردني الخمسيني محمد نظمي جرادات من محافظة إربد (بلدة بشرى) من قبل الجانب السوري في معبر نصيب أثناء زيارته الى سوريا.
وقصة احتجاز جرادات كما يرويها ذووه وهم شهود عيان على الواقعه وكانوا في مرافته في الزيارة بأن جرادات تاجر البسة وقد اعتاد على شراء بضاعته من الجمهورية السورية وفي تاريخ 30-3-2019 وبرفقته زوجته وابنائه حيث تم التحفظ عليه من الجانب السوري وطلب من زوجته وابنائه العودة الى الأردن والى تاريخ اليوم لم يعد.
وذكر ذووه أن النائبين طارق خوري وخالد ابوحسان متابعان الحالة وعلى تواصل مع ذوي المحتجز.

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