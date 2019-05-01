في حلقة جديدة.. السلطات السورية تحتجز الأردني جرادات

وطنا اليوم-عمان:حجز المواطن الأردني الخمسيني محمد نظمي جرادات من محافظة إربد (بلدة بشرى) من قبل الجانب السوري في معبر نصيب أثناء زيارته الى سوريا.

وقصة احتجاز جرادات كما يرويها ذووه وهم شهود عيان على الواقعه وكانوا في مرافته في الزيارة بأن جرادات تاجر البسة وقد اعتاد على شراء بضاعته من الجمهورية السورية وفي تاريخ 30-3-2019 وبرفقته زوجته وابنائه حيث تم التحفظ عليه من الجانب السوري وطلب من زوجته وابنائه العودة الى الأردن والى تاريخ اليوم لم يعد.