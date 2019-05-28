التوجيهي.. الامتحان لمرة واحدة بأيار أو حزيران

وطنا اليوم-عمان:سمحت التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للمشترك المتخذ بحقه عقوبة الحرمان في الامتحان العام والامتحان التكميلي، التقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام بالعام الدراسي 2019 / 2020.

وسمحت للمشترك الناجح في الامتحان العام بالدورة الصيفية لعام 2017 فما بعد، ان يتقدم للامتحان للعام 2019 بغرض رفع المعدل، شريطة ان يتقدم في مستويات مبحث او مبحثين فقط سواء أكانت نتيجته السابقة في اي من تلك المستويات ناجحا ام راسبا ولمرة واحدة فقط، وتحتسب له العلامة الأعلى التي حصل عليها في أي مبحث / مستوى في الامتحان العام أو الدورة الصيفية في حال نجاحه.

وتصدر له شهادة وكشوف علامات بالمعدل الجديد، فيما حصول المشترك على شهادة جديدة لا تلغي شهادته السابقة ايا كانت النتيجة.

وألغت التعليمات المعدلة رقم 6 لسنة 2019، والتي تقرأ مع تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 8 لسنة 2017 وصدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية (5575) يوم الاثنين الماضي، عبارة الدورتين (الشتوية والصيفية) من البند الرابع الفقره هـ في المادة الخامسة من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بعبارة الامتحان العام والامتحان التكميلي.

وأوضحت أن الوزارة تعقد الامتحان العام مرة واحدة في كل عام دراسي بشهر أيار (مايو) أو حزيران (يونيو)، كما وتعقد امتحانا تكميليا يحدد موعده بقرار من لجنة الامتحان العام.

وسمحت التعليمات المعدلة للطلبة الذين استنفدوا حقهم ولم يستكملوا متطلبات النجاح خلال الدورة 2017، التقدم للامتحان للعام 2019، والامتحان التكميلي أيا كان عدد المباحث التي لم يستكمل فيها، شريطة أن يكون المتقدم قد نجح مدرسيا وتقدم بطلب اشتراك للامتحان العام على أن يكون الامتحان التكميلي آخر فرصة له بالتقدم.