طقس حار اليوم وحار جداً الجمعة

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الخميس، وتكون الأجواء حارة وجافة في معظم المناطق وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة غدا لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (10-11) درجة مئوية، وتسود أجواء حارة جداً وجافة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة يوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 38 - 25 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 37 - 23، والمناطق الجنوبية 36 - 23، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.