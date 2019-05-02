 وطنا نيوز -فصل التيار الكهرباء عن عدد من مناطق الشمال الأحد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فصل التيار الكهرباء عن عدد من مناطق الشمال الأحد
التاريخ : 23-05-2019 09:49:01 المشاهدات: 948

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل التيار الكهربائي يوم الاحد المقبل الموافق 26/5/2019 عن المناطق التالية:-

محافظة المفرق :-

الهاشمية طريق بغداد مثلث التل الاصفر , جميع المشتركين الاعتياديين بالمنطقة بين 1+3 فاز بالمنطقة , دير القن وسط البلد شمال تل رماح , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.

محافظة المفرق :-

نفس كتيبة النقل والتموين , ( المفرق داخل الفرقة الخامسة ( المعسكرات) شمال قيادة البادية ), وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

محافظة اربد :-

تجمع شرق حوارة , مدينة الشاحنات حوارة , تجمع اليرموك , تجمع امجد الزعبي , تجمع مثلث الكوكا كولا , تجمع ابراهيم ابو الشيح , تجمع الطوال الشرقي , محطة طلال ابو علي , مكاتب سد الوحدة , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً.

محافظة اربد:-

سد الوحدة الانارة, وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

محافظة المفرق:-

زملة الطرقي , منشية الكعبير , سما السرحان , بلدية السرحان , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.

محافظة عجلون:-

عنجرة / محول حي الزهور , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق