فصل التيار الكهرباء عن عدد من مناطق الشمال الأحد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل التيار الكهربائي يوم الاحد المقبل الموافق 26/5/2019 عن المناطق التالية:-

محافظة المفرق :-

الهاشمية طريق بغداد مثلث التل الاصفر , جميع المشتركين الاعتياديين بالمنطقة بين 1+3 فاز بالمنطقة , دير القن وسط البلد شمال تل رماح , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.

محافظة المفرق :-

نفس كتيبة النقل والتموين , ( المفرق داخل الفرقة الخامسة ( المعسكرات) شمال قيادة البادية ), وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

محافظة اربد :-

تجمع شرق حوارة , مدينة الشاحنات حوارة , تجمع اليرموك , تجمع امجد الزعبي , تجمع مثلث الكوكا كولا , تجمع ابراهيم ابو الشيح , تجمع الطوال الشرقي , محطة طلال ابو علي , مكاتب سد الوحدة , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً.

محافظة اربد:-

سد الوحدة الانارة, وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

محافظة المفرق:-

زملة الطرقي , منشية الكعبير , سما السرحان , بلدية السرحان , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.

محافظة عجلون:-

عنجرة / محول حي الزهور , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.