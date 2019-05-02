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فصل التيار الكهرباء عن عدد من مناطق الشمال الأحد
وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل التيار الكهربائي يوم الاحد المقبل الموافق 26/5/2019 عن المناطق التالية:-
محافظة المفرق :-
الهاشمية طريق بغداد مثلث التل الاصفر , جميع المشتركين الاعتياديين بالمنطقة بين 1+3 فاز بالمنطقة , دير القن وسط البلد شمال تل رماح , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.
محافظة المفرق :-
نفس كتيبة النقل والتموين , ( المفرق داخل الفرقة الخامسة ( المعسكرات) شمال قيادة البادية ), وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.
محافظة اربد :-
تجمع شرق حوارة , مدينة الشاحنات حوارة , تجمع اليرموك , تجمع امجد الزعبي , تجمع مثلث الكوكا كولا , تجمع ابراهيم ابو الشيح , تجمع الطوال الشرقي , محطة طلال ابو علي , مكاتب سد الوحدة , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً.
محافظة اربد:-
سد الوحدة الانارة, وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.
محافظة المفرق:-
زملة الطرقي , منشية الكعبير , سما السرحان , بلدية السرحان , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.
محافظة عجلون:-
عنجرة / محول حي الزهور , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.
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