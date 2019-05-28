شبيلات : تحولت من معارض للحكومة الى معارض للشعب

وطنا اليوم-عمان:اقام المحامي طاهر نصار في مزرعته بمنطقة الرصيفة افطارا سياسيا لنخبة من السياسيين والحراكيين ابرزهم المهندس ليث شبيلات والمهندس ميسرة ملص، وذلك للتباحث في عدة امور على الساحة الاردنية.
وقال نقيب المهندسين الاسبق والمعارض المهندس ليث شبيلات ، انه تحول من معارض للحكومة ، الى معارض للمعارضة ، ومن ثم اصبح معارضا للشعب ، مؤكدا ان من يريد الدفاع عن مقدرات الاردن لا يمكن ان يسكت ويجامل ، في حين ان الشعب يرى ويسمع ولا يتحرك.
واضاف شبيلات ؛ ان الاردن بحاجة الى رجال ، وهو ما يفتقده في الوقت الحالي ، منوها ان شعاره قبل 40 عام عن رفع الصوت في زمن الصمت ، مؤكدا ان الصمت ما زال يخيم على الاردنيين منذ ذلك الحين.
ولفت شبيلات ، ان الامور لا يمكن لها ان تتحسن او تستقر في ظل تدخل عدة جهات بالقرار ، لافتا ان اي نجاح يمكن من تطور البلاد ان يكون القرار صادر عن جهة واحدة فقط.
واستذكر العديد من الحضور ، التهم التي لفقت لبعض السياسيين قبل 40 عام ، والاحكام العرفية التي كانت تصدر بحقهم.