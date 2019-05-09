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عرض سعودي : مليار دولار للأردن إذا حظر جماعة الأخوان
وطنا اليوم-عمان:قالت أحدى الصحف إن السعودية عرضت تقديم مساعدة مالية بقيمة مليار دولار وبصورة عاجلة إلى الأردن الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وختمت بالقول إن "الجواب الأردني الرسمي حتى هذه اللحظة يعتبر خطوة من هذا النوع محاولة للعبث في الداخل الأردني ويتحفظ على إجراء هذه الخطوة مقابل عملية ابتزاز سياسية مالية".رأي اليوم
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