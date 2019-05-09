 وطنا نيوز -عرض سعودي : مليار دولار للأردن إذا حظر جماعة الأخوان
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عرض سعودي : مليار دولار للأردن إذا حظر جماعة الأخوان
التاريخ : 22-05-2019 09:42:22 المشاهدات: 2794

وطنا اليوم-عمان:قالت أحدى الصحف إن السعودية عرضت تقديم مساعدة مالية بقيمة مليار دولار وبصورة عاجلة إلى الأردن الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي لم تكشف عن هويته القول إن الرياض عرضت تقديم المساعدة المالية إذا قررت الحكومة الأردنية الالتزام بالتوجه السعودي الإماراتي المصري لحظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا واعتبارها ضمن تصنيفات الإرهاب.

وأضافت أن هذه الصفقة الخاصة جدا عرضت عبر قناتين واحدة سعودية وأخرى أردنية الشهر الماضي.
ولفت المصدر إلى أن "العرض السعودي شمل تحويل مبلغ 300 مليون دولار في البنك المركزي الأردني من صفة وديعة إلى منحة في حال وافقت حكومة الأردن على إعلان رسمي يحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها غير شرعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "قبول مسؤولين أردنيين سابقين بالتفاوض مع الجانب السعودي على هذا الملف وبدون غطاء سياسي مرجعي كان من بين أسباب إقالة مسؤولين بارزين في الأردن مؤخرا".

وختمت بالقول إن "الجواب الأردني الرسمي حتى هذه اللحظة يعتبر خطوة من هذا النوع محاولة للعبث في الداخل الأردني ويتحفظ على إجراء هذه الخطوة مقابل عملية ابتزاز سياسية مالية".رأي اليوم


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