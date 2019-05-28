الصقور الملكية تحلق في سماء الاردن بعيد الاستقلال

وطنا اليوم-عمان:تحلق طائرات صقور الأردن الملكية في سماء المملكة غد الخميس، إحتفاءً بعيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية 73 والذي يصادف السبت المقبل.

وسيتمكن المواطنون في معظم محافظات المملكة من الاستمتاع بمشاهدة العروض الجوية الجميلة التي ستؤديها طائرات فريق الصقور الملكية والتقاط الصور التذكارية لها، إذ ستقوم الطائرات برسم لوحاتٍ إستعراضية فنية تعكس مهارة الطيارين الأردنيين وابتهاجهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وتبدأ طائرات الصقور الملكية برنامجها الاستعراضي يوم غد الخميس ويستمر حتى يوم السبت المقبل، احتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.

وينطلق البرنامج الاستعراضي عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس، من محافظة معان، ثم تحلق طائرات الصقور الملكية في سماء الأردن من الساعة الثانية عشرة ولغاية الواحدة ظهرا، في محافظات الكرك ومعان والطفيلة ولواء الشوبك.

وتتواصل فعاليات البرنامج يوم السبت المقبل، حيث تجوب طائرات الصقور الملكية في سماء الأردن، مسطرة لوحة فنية جميلة في محافظات إربد، جرش، عجلون، المفرق، عمان، ومدينتي الرمثا والسلط.

وتختم فعاليات البرنامج يوم الأحد المقبل، بجولة استعراضية لطائرات صقور الأردن من الساعة التاسعة ولغاية العاشرة صباحا، في الكرك، الطفيلة، الشوبك والعقبة.

وفي اطار احتفالات المملكة بعيد الاستقلال ستنطلق من خلال حملة أردن النخوة العديد من النشاطات التفاعلية مع الأردنيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحملة .@UrdunNakhwa يشار إلى أن فريق صقور الأردن الملكية تأسس منذ 43 عاماً بإرادة ملكية سامية من قبل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال وبقي يحظى برعاية ملكية خاصة لتطويره ورفده بالخبرات والدعم في كل المجالات، وتكلل هذا الدعم بإرادة سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بنقل مقر النادي والفريق إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مطار الملك الحسين الدولي، وذلك للمساهمة في الترويج للعقبة والأردن سياحيا.