أهم قرارات مجلس الوزراء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، السماح بتصدير اصناف الكرتون والورق الهالك بدون فرض رسوم تصدير عليها.

ويأتي قرار مجلس الوزراء اليوم بوقف العمل بقرار استيفاء رسم تصدير على الورق الهالك بهدف الحفاظ على الاستثمارات الحالية في قطاع تجارة الورق والكرتون وتشجيعاً لاستثمارات مستقبلية في هذا القطاع في ظل عدم وجود مصانع محلية تستخدم هذه الأصناف من الورق الهالك.

ويشجع القرار على جمع الورق والكرتون الهالك بصورة فعالة وعدم طمرها مع النفايات المنزلية في المكبات لما له من أعباء وكلف اضافية وآثار بيئية سلبية نتيجة تراكمها.

وسيتم تطبيق القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى العمل ساريا به حتى صدور قرار جديد بإلغائه.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2019م.

وجاء مشروع النظام المعدل انسجاماً مع الواقع العملي عند تطبيق نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وكثرة الإشكالات التي تم التعامل معها أثناء معادلة شهادات المدارس العربية في غير بلدانها، سواء من حيث التأكد من مدة الإقامة أو التزام وانتظام الطالب بالدوام المدرسي أثناء وجوده في تلك الدولة.

وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الداخلية السماح للفئات التالية من أبناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن ووفقاً للآلية المعتمدة في القرار السابق: المقيمون في المملكة منذ عام 1967م، والمستثمرون في القطاعات الانتاجية (المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار) من أبناء غزة من حملة بطاقة "لمّ الشمل".

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام نظام الاعتماد والتقييس الأردني بتوقيع ملحق مذكرة تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال والانضمام لعضوية المنتدى، لما لذلك من أثر في تعزيز مكانة الاعتماد الأردني دولياً.

وعبارة "الحلال" يتم استخدامها بموجب نظام المنتدى لدى التعامل مع أي منتج أو ممارسة تدل على ان المنتج مسموح للاستخدام أو أن الممارسة مسموح الدخول فيها.