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الحكومة تسمح لفئات من ابناء غزة بالتملك لغايات السكن
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وبناء على تنسيب وزير الداخلية السماح للفئات التالية من أبناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن ووفقاً للآلية المعتمدة في القرار السابق: المقيمون في المملكة منذ عام 1967م، والمستثمرون في القطاعات الانتاجية (المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار) من أبناء غزة من حملة بطاقة "لمّ الشمل".
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