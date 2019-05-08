سلامة حمّاد: هيبة الدولة وبحمد الله مصونة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، إن "هيبة الدولة وبحمد الله مصونة"، بمعنى أن لا نسمح لأحد ان يتجاوز على القانون وفي نفس الوقت لا نسمح لأنفسنا بتجاوز القانون.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية للوزير عقب الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز مع قادة الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين، ركز على الاجراءات التي تحفظ هيبة الدولة وامن المواطن.

وقال حمّاد، ان شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون بمعنى ان لا نسمح لأحد ان يتجاوز على القانون وفي نفس الوقت لا نسمح لأنفسنا بتجاوز القانون، مؤكدا ان هيبة الدولة وبحمد الله مصونة.

ولفت الى ان الاجتماع بحث موضوع الاعتداءات على الاطباء وموظفي الدولة في الميدان والظواهر السلبية المتعلقة بالمخدرات والتعامل معها بالطريقة السلمية التي تحمي مواطنينا حتى لا تؤدي الى عواقب سلبية على مجتمعنا وشبابنا .

وقال انه تم بحث موضوع الجرائم وطريقة التعامل معها والتعامل مع المطلوبين وفق القانون، مؤكدا ان الامن هو الاساس لكافة مناحي الحياة وبدونه لن يكون هناك نمو اقتصادي او تخطيط للمستقبل .