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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات
وطنا اليوم-عمان:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن الأربعاء في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث يلتقي جلالته مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدى سمو الأمير رعد بن زيد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.
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