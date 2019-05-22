 وطنا نيوز -توضيح من المعونة الوطنية بشأن المساعدات النقدية
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توضيح من المعونة الوطنية بشأن المساعدات النقدية
التاريخ : 22-05-2019 02:16:02 المشاهدات: 1973

وطنا اليوم-عمان:قال صندوق المعونة الوطنية الأربعاء، إن أكثر من 100 ألف أسرة تتقاضى مساعدات نقدية من الصندوق بقيمة تبلغ نحو 8.5 ملايين دينار شهريا.
وأوضح الناطق باسم الصندوق ناجح صوالحة  أن " نحو 141 ألف أسرة أردنية تتقاضى معونة نقدية شهرياً من الصندوق تتراوح قيمتها بين 50 ديناراً كحد أدنى، و 200 دينار للأسرة الواحدة".
وبين:"تختلف قيمة المساعدة بحسب حاجة الأسرة، وعدد أفرادها"، لافتًا إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ نحو 8.5 ملايين دينار شهريا لمجموع الأسر المستفيدة.
وأشار صوالحة إلى "أكثر الأسر المنتفعة من الصندوق الذي بدأ عمله في عام 1986، تتوزع في محافظة العاصمة وإربد والزرقاء بسبب كثافة السكان فيها"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
لكن صوالحة لفت النظر إلى أن "من الفئات التي تتقاضى معونات مالية من الصندوق (أسر الأيتام، المرأة التي لا معيل لها، مصابون بالعجز الدائم وأسرهم، المسنون وأسرهم، المطلقات بعد الدخول وأبناؤهن، أسر المعوقين، أسر السجناء، وأسر الخارجين من السجن ...".

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