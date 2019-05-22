توضيح من المعونة الوطنية بشأن المساعدات النقدية

وطنا اليوم-عمان:قال صندوق المعونة الوطنية الأربعاء، إن أكثر من 100 ألف أسرة تتقاضى مساعدات نقدية من الصندوق بقيمة تبلغ نحو 8.5 ملايين دينار شهريا.

وأوضح الناطق باسم الصندوق ناجح صوالحة أن " نحو 141 ألف أسرة أردنية تتقاضى معونة نقدية شهرياً من الصندوق تتراوح قيمتها بين 50 ديناراً كحد أدنى، و 200 دينار للأسرة الواحدة".

وبين:"تختلف قيمة المساعدة بحسب حاجة الأسرة، وعدد أفرادها"، لافتًا إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ نحو 8.5 ملايين دينار شهريا لمجموع الأسر المستفيدة.

وأشار صوالحة إلى "أكثر الأسر المنتفعة من الصندوق الذي بدأ عمله في عام 1986، تتوزع في محافظة العاصمة وإربد والزرقاء بسبب كثافة السكان فيها"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.