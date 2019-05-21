انشاء معهد مشترك للتأهيل التربوي بين نقابتي اصحاب المدارس الخاصه والعاملين في التعليم الخاص

وطنا اليوم-عمان -عطية النجادا-

قررت نقابتا اصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص البدء بإنشاء معهد مشترك للتأهيل التربوي بين النقابتين يقوم برفع كفاءة المعلمين والمعلمات العاملين في قطاع التعليم الخاص ورفع مستواهم وإنشاء البرامج التربوية العادفة الى تطوير مهنة التعليم وفق المعايير التربوية الحديثة ، إضافة الى تنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بحقوق وواجبات العاملين في القطاع والتي اقرتها التشريعات الوطنية وذلك من أجل بيئة عمل تتصف بالاستقرار في علاقات العمل. وقررت النقابتين خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن برئاسة رئيس الاتحاد مازن المعايطه بصفته رئيسا لنقابة العاملين في التعليم الخاص ورئيس نقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وبعض اعضاء الهيئة الاداريه العمل على توسيع قاعدة التنظيم النقابي في اوساط قطاع التعليم الخاص والعمل على توعيتهم بأهمية العمل النقابي وبالتالي زيادة عدد المنتسبين الى نقابة العاملين في التعليم الخاص ، ليتم بالتالي استهداف جميع المعلمين والمعلمات بمظلة العمل النقابي .

واتفق الطرفان خلال اللقاء على إنشاء لجنة مشتركة من النقابتين لتنفيذ البرامج المشتركة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ برامج التعاون المشتركة و دراسة المشاكل التي تواجه تنفيذ التعاون المشترك بين الطرفين و التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص

كما تم الاتفاق على ان يكون ما اتفق عليه ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها الشهر القادم واكدت النقابتان اهمية استمرار اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين لما لها من اهمية خاصة في الارتقاء بهذا القطاع وتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه.

وجاء عقد اللقاء بين النقابتين ضمن اطر التعاون والتنسيق ببن النقابتين لمناقشة سبل وافاق تطوير هذا القطاع الهام والتعرف على المشاكل والمعيقات التي يواجهها والسبل و الآليات المناسبة والكفيلة بحل هذه المعيقات