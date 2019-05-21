بعد زيارة الرزاز .. كناكرية في دائرة الأراضي وهذا ما حدث

وطنا اليوم-عمان: زار وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية صباح اليوم الثلاثاء مديرية تسجيل اراضي غرب عمان للوقوف على اجراءات انجاز معاملات المواطنين في المديرية.

وتأتي الزيارة، حسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، متابعة لزيارة رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، لمديرية تسجيل اراضي غرب عمان وتوجيهاته حول نقاط التحسين التي وردت ضمن تقرير المتسوق الخفي.

وشمل وزير المالية بالزيارة جميع اقسام المديرية للوقوف على الخدمات المقدمة فيها وتلمس احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة تقديم الخدمة بأقصى سرعة ممكنة وتبسيط الإجراءات وتسهيلها.

كما عقد وزير المالية اجتماعا حضره مساعد المدير العام ومديرة اراضي غرب عمان وبعض المسؤولين في الدائرة، تم فيها بحث الاجراءات الجارية للتطوير والتحديث كما أوعز بأجراءات تنفيذية فورية وتزويده بتقرير اسبوعي. وأكد كناكرية ضرورة

المراجعة الشاملة للإجراءات وتقييمها بشكل مستمر للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث في كافة مراكز التسجيل وكافة الدوائر.

وحث وزير المالية العاملين على بذل المزيد من العطاء للارتقاء بالعمل ومواصلة الإنجازات المتحققة.