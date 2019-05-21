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ناشطون: صورني .. وانا بوزع فلوس
وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي التقطها المكتب الإعلامي لبلدية الزرقاء ، لرئيس البلدية المهندس عماد المومني ، عقب نجاحه بثني أحد ذوي الإحتياجات الخاصة عن الإنتحار بعد أن سكب مادة البنزين على جسده ، مهددا بإحراق نفسه.
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