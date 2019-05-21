 وطنا نيوز -ناشطون: صورني .. وانا بوزع فلوس
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ناشطون: صورني .. وانا بوزع فلوس
التاريخ : 21-05-2019 09:20:06 المشاهدات: 2154

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي التقطها المكتب الإعلامي لبلدية الزرقاء ، لرئيس البلدية المهندس عماد المومني ، عقب نجاحه بثني أحد ذوي الإحتياجات الخاصة عن الإنتحار بعد أن سكب مادة البنزين على جسده ، مهددا بإحراق نفسه.
الناشطون وجهوا نقدا لاذعا للمومني قائلين أن فعل الخير لا يشترط فيه أن تكون الكاميرات حاضرة ، فالله هو خير الشاهدين، ووحده المطلع على ما تنويه القلوب.
ولفت الناشطون الى أن أساليب الاستعراض التي دأب المسؤولون عليها ، وسيما المومني ، لم تعد تجدي نفعا في بناء الثقة المنهارة بين المواطن والمسؤول بفعل السياسات الخاطئة.
وشدد الناشطون على أن كرامة الإنسان على أرض الأردن فوق كل الاعتبارات ، منوهين الى أن الأصل هو ايجاد فرص عمل ليس فقط لهذا الشخص ، وإنما للكثير من المتعطلين عن العمل ، فالقاعدة تقول :" علمني كيف اصطاد السمكة خير من أن تطعمني كل يوم واحدة".
ناشطون علقوا على الصورة قائلين :" عماد المومني صورني وأنا بوزع فلوس"..
يا مومني ، ويا بعض المسؤولين المستعرضين ، لا نقول لكم إلا عيب .. !


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