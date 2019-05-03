منح القادمين للأردن اقامات مؤقتة لمدة شهرين لغايات محددة

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد منح القادمين الى المملكة من خلال مكاتب وشركات السياحة والسفر لغايات السياحة الاستشفائية ومن حملة بعض الجنسيات غير المقيدة ، اقامات مؤقتة لمدة شهرين بدلا من شهر واحد من خلال المراكز الحدودية عند وصول السائح وبموجب تاشيرات مجانية.

وقال وزير الداخلية ان هذا القرار يهدف الى تنشيط القطاع السياحي والاستفادة من ثروات الاردن الطبيعية والعلاجية واستقطاب المجموعات السياحية التي يقصد افرادها الاستشفاء في المملكة.