 وطنا نيوز -منح القادمين للأردن اقامات مؤقتة لمدة شهرين لغايات محددة
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منح القادمين للأردن اقامات مؤقتة لمدة شهرين لغايات محددة
التاريخ : 21-05-2019 08:01:59 المشاهدات: 1376

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد منح القادمين الى المملكة من خلال مكاتب وشركات السياحة والسفر لغايات السياحة الاستشفائية ومن حملة بعض الجنسيات غير المقيدة ، اقامات مؤقتة لمدة شهرين بدلا من شهر واحد من خلال المراكز الحدودية عند وصول السائح وبموجب تاشيرات مجانية.

وقال وزير الداخلية ان هذا القرار يهدف الى تنشيط القطاع السياحي والاستفادة من ثروات الاردن الطبيعية والعلاجية واستقطاب المجموعات السياحية التي يقصد افرادها الاستشفاء في المملكة.


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