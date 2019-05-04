مصدر حكومي: هذه حقيقة قضية هند الفايز

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر حكومي أنه لايوجد استهداف للنائب السابق هند الفايز ، مشيرا الى أن التبليغ المنشور بصحيفة الرأي هو من ضمن الإجراءات القانونية الإعتيادية ، لافتا الى أن الحكم صدر بتاريخ 16-1-2019 ، وأنه لم يعثر عليها عند إيصال مذكرة التبليغ بخلاصة الحكم ، لذا تم النشر عبر الصحيفة حسب القانون.

مصادر قانونية أوضحت أنه بإمكان النائب السابق هند الفايز استئناف هذا الحكم من خلال محاميها على اعتبار أن الحكم غيابي.

وكانت صحيفة الرأي نشرت في عددها الصادر اليوم مذكرة تبليغ بخلاصة حكم صدر بتاريخ 16-1-2019 من محكمة صلح جزاء عمان بحق النائب السابق هند الفايز ، بالقضية التي رفعها مجلس أمانة عمان وتحمل الرقم "2018/26876" والقاضي بحبس الفايز سنة واحدة بتهمة إصدار شيك لايقابله رصيد ، وإلزامها بدفع مبلغ 70 ألف و و800 دينار.