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مصدر حكومي: هذه حقيقة قضية هند الفايز
وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر حكومي أنه لايوجد استهداف للنائب السابق هند الفايز ، مشيرا الى أن التبليغ المنشور بصحيفة الرأي هو من ضمن الإجراءات القانونية الإعتيادية ، لافتا الى أن الحكم صدر بتاريخ 16-1-2019 ، وأنه لم يعثر عليها عند إيصال مذكرة التبليغ بخلاصة الحكم ، لذا تم النشر عبر الصحيفة حسب القانون.
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