الرزاز يطلب معالجة معيقات المشاريع

وطنا اليوم-عمان:عقد مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعه السابع الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجرى خلاله مناقشة مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث طالب الرزاز معالجة معيقات المشاريع المشتركة بين القطاعين.

واستعرض مجلس الشراكة الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة لتنفيذ مشاريع الشراكة التي تعمل عليها وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عددها 16 مشروعاً.

وناقش المجلس التحديات والمعيقات التي تواجه هذه المشاريع والتواريخ المتوقعة لطرحها للقطاع الخاص،لضمان السير قدماً بتنفيذها.

وقدم أعضاء المجلس مقترحات لتسريع اجراءات طرح عطاءات مشاريع الشراكة مع التركيز على المشاريع ذات الاولوية والاهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء، بأن يتم تزويد المجلس بأي معيقات تواجه تنفيذ هذه المشاريع لتتمكن الحكومة من معالجتها، كما أكد على اهتمام الحكومة بالسير قدماً في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لهذه المشاريع من أهمية في توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات اللازمة للمواطن بما لا يزيد من الاعباء المالية على الحكومة.