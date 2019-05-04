الرئيسية | محليات بلدية المفرق تستعيد قطعة أرض بعد 38 عاماً من فقدانها

وطنا اليوم-عمان:استعادت بلدية المفرق الكبرى قطعة أرض لها بعد مضي (38) سنة من تسجيلها باسم جامعة اليرموك لغايات اقامة مركز للتعليم المستمر و خدمة المجتمع و ايصال خدمات الجامعة للمفرق.

و حسب محامي البلدية و وكيلها المحامي ابراهيم حمدان الحوامده،إن هذا القرار جاء بعد دعوة كانت البلدية رفعتها لاستعادة ما يزيد عن 11 دونما من جامعة اليرموك كانت الأولى قد سجلتها بإسم المدعى عليها لعمل مشروع يفيد أبناء المفرق لكنها أخلت الإتفاقية.

و قال الحوامده،إن تاريخ رفع الدعوى ضد جامعة اليرموك يعود لشهر تشرين أول من عام (2016) و تم البت بها هذه المرة بعد دراسة معمقة و الاطلاع على وثائق تم تزويدها للمحكمة بحسب إجراءات التقاضي المتبعة.

و أضاف أنه تم التبرع من قبل مجلس بلدية المفرق آنذاك و تسجيل قطعة الأرض بإسم المدعي عليها أيّ جامعة اليرموك.

و أوضح الحوامدة أن المحكمة استندت في حكمها على المادة (561) من القانون المدني و المادة (60) من نفس القانون اضافة للمواد (ب،ج،د) من المادة (15) من قانون البلديات رقم (41) لسنة (2015) الى جانب المادة (39) من قانون الأراضي العثماني رقم (35) لسنة (1633).

و لفت الى أنه جاء بالقرار الصادر عن المحكمة،أن المدعية (البلدية) أثبتت الإخلال من جانب المدعى عليها (جامعة اليرموك) كونه مضى على هذا التفويض أكثر من (30) سنة و لم تقم الجهة المدعى عليها بإنشاء أي مركز على قطعة الأرض.

و قررت المحكمة وفق الحوامدة،فسخ عقد الهبة الجاري علي قطعة الأرض رقم (538) حوض رقم (21) الحي الشمالي الغربي من أراضي قرية المفرق - أراضي المفرق نوع ملك تبلغ مساحتها ما يزيد عن (11) دونم بين البلدية و الجامعة بسبب الاخلال بالالتزامات التي يتوجب القيام بها مع الزام الجامعة بإعادة الأرض للبلدية حسب الأصول.

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