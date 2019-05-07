لأول مرة بالأردن .. إصدار عدم المحكومية عبر ماسينجر فيسبوك

وطنا اليوم-عمان:أعادت وزارة العدل تفعيل شهادة عدم المحكومية المقدمة من خلال منصة الدردشة الذكية "شات بوت" لتكون من أولى الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال هذه الدردشة بعد استكمال الاجراءات التوثيقية من قبل شركة فيسبوك العالمية .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن استخدام هذه الخدمة يعد نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بسبب الانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة الى سهولة الانتشار والاستخدام وبدون اي تكاليف اضافية على المواطن ، وخاصة ان هذه الخدمة تسجل سابقة للأردن في مجال توفير الخدمات الالكتروني من خلال منصة "الشات بوت" على تطبيق فيس بوك ماسينجر.

وتعتبر خدمة "الشات بوت" طريقه الكترونية جديدة ومبسطة لإصدار شهادة عدم المحكومية، اضافة الى متصفح الحاسوب وتطبيق الهاتف الذكي لوزارة العدل .

واضاف التلهوني في تصريح صحفي انه بإمكان الحصول على هذه الخدمة من خلال تطبيق دردشة فيسبوك "ماسينجر" ، حيث تعمل هذه الخدمة بطريقة تفاعلية والية من خلال الرد الذكي ، حيث يقوم النظام بطرح اما اسئلة او عرض اختيارات بسيطة يقوم المستخدم بالإجابة عليها واختيار الاجابة المطلوبة من ضمن قائمة الخيارات التي تظهر امامه .

وقال انه نظراً لكثرة انتشار تطبيق دردشة الفيسبوك فان هذه الخدمة تتميز بعدم الحاجة لتحميل تطبيق خاص بها او تسجيل مستخدم جديد ، كما تتميز بسهولة وسرعة الاستخدام حيث يتمكن المواطن من تقديم الطلب بأقل من دقيقة ، اضافة الى ان اعتماد رحلة المستخدم المتبعة من قبل التطبيق العالمي لفيسبوك يجعل الخدمة مألوفة لدى جميع المستخدمين .

واشار الى ان هذه الخدمة الالكترونية هي الخدمة المتكاملة الاولى في القطاع الحكومي التي تقدم باستخدام تطبيق الدردشة الذكية التي تم اطلاقها عام 2018.