500 جولة غير معلنة نفذها المتسوق الخفي بالأردن

وطنا اليوم-عمان: اعلنت وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة ان عدد الجولات غير المعلنة التي ينفذها المتسوق الخفي على مراكز الخدمة الحكومية زاد على 500 زيارة حتى الآن.

وقالت غوشة في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية " بترا " اليوم الثلاثاء: إن هذه الجولات التي انطلقت في منتصف آذار الماضي ستتواصل في كافة محافظات المملكة على مدار العام، بالتعاون بين إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبناء على نتائجها سيتم رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء اضافة إلى تقارير ربع سنوية للدوائر الحكومية كافة، توضح اوجه التميز والقصور في ادائها.

وكان مجلس الوزراء قد اطلع أخيرا على النتائج الاولية للزيارات حيث وجه رئيس الوزراء بمنح الدوائر ذات الاداء المتدني مهلة شهر لتصويب اوضاعها تحت طائلة المسؤولية، كما وجّه بتكريم الدوائر المتميزة.

على صعيد آخر، اكدت غوشة ان المنهجية والمؤسسية التي يقوم عليها عمل ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في وضع الخطط الهادفة لتطوير الاداء في القطاع العام قد ادى الى انجاز العديد منها كنظام المشتريات الموحّد، والبدء بتنفيذ الزيارات غير المعلنة لمراكز الخدمة الحكومية، واطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطلبة الجامعات، وتدريب موظفي الصف الامامي المتعاملين مباشرة مع الجمهور في مكاتب ومراكز الخدمات الحكومية، بهدف بناء مهاراتهم وتعزيز ثقافة تقديم الخدمة لديهم.

وردا على سؤال لـ "بترا" عن دور الادارة في هذه المرحلة، قالت غوشة انه لن يطرأ اي تغيير على طبيعة عمل الادارة، وآلياته، وستبقى بذات الكادر والهيكل الوظيفي، وتتبع لوزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وشددت على أن وجود وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي لا يتعارض بالمطلق مع وجود الإدارة، وإنما يكمل كل منهما الآخر للصالح العام وتجسيد رسالة الحكومة الواضحة بتطوير الاداء المؤسسي في القطاع الحكومي.

واكدت غوشة اهمية دور المواطن في هذا التطوير وممارسة حقه في تقييم مستوى الخدمات الحكومية من خلال المشاريع التي تم اطلاقها في الفترة الماضية مثل "منصة بخدمتكم" التفاعلية و "قيّم تجربتك" التي تتيح المجال أمام المواطن لعرض تجربته، اضافة الى مسوحات جودة الخدمات الحكومية وجولات المتسوق الخفي.