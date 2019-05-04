وزير الاوقاف: يجب على الغني مساعدة اخية الفقير

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل، خلال رعايته الثلاثاء، اعمال اليوم الخيري والطبي الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة البصة بلواء وادي السير، أن الزكاة فريضة من الله تعالى على الغني لمساعدة اخيه الفقير، وأن كثرة مراكز صندوق الزكاة وانتشار لجانه تساعد في ايصال المساعدات لأكبر شريحة من الفقراء.

وأضاف إن الصدقات وتوزيعها على المحتاجين طريق المجتمع للتكافل، وتعزز تلاحم المجتمع مع بعضه، وتقوي العلاقات الإنسانية بين افراد المجتمع الواحد.

وأضاف أن صندوق الزكاة وضمن برنامج "أردن النخوة" ساعد الغارمات، ومستمر كذلك ضمن برنامج خاص بالصندوق لحل مشكلتهن ضمن تعليمات وشروط الصندوق.

واكد أن جهود الوزارة وصندوق الزكاة تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان صندوق الزكاة وضع برنامج الملتقيات الخيرية وملتقيات الوعظ والارشاد للوقوف على حاجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وتضمن اليوم الخيري، توزيع مساعدات على 50 اسرة يتيم بواقع 100 دينار لكل يتيم، اضافة الى تقديم المساعدة لـ50 طالبا جامعيا وبواقع 100 دينار لكل طالب، وتوزيع 400 قسيمة غذاء وكساء "افطارك علينا" بواقع 50 دينارا للقسيمة، بالإضافة الى يوم طبي مجاني بالتعاون مع لجنة زكاة مخيم الوحدات.