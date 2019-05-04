 وطنا نيوز -القوات المسلحة تستجيب لنداء استغاثة أحد المواطنين
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القوات المسلحة تستجيب لنداء استغاثة أحد المواطنين
التاريخ : 21-05-2019 12:51:16 المشاهدات: 1611

وطنا اليوم-عمان: بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتلبية لنداء ذوي أحد المتوفين بعيار ناري، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية بإعفاء ذوي الطفل المتوفى محمد حسين حسن (11 عاما) من المبلغ المترتب عليهم بعد وفاته بعيار ناري مجهول المصدر.

وكانت والدة الطفل قد ناشدت جلالة القائد الأعلى على إحدى المحطات الإذاعية لإعفائهم من المستحقات المالية المترتبة عليهم، والتي لا تخضع للتأمين الصحي في مثل هذه الحالات بعد دخوله إلى المدينة الطبية لتلقي العلاج .


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