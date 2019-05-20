اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أتلفت العاملون في دائرة الشكاوى الصحية ببلدية الزرقاء بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء فرع الزرقاء والادارة الملكية لحماية البيئة 200 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني انه وخلال جولة تفتيشية ليلية لكوادر دائرة الشكاوى الصحية تم ضبط محل تجاري يقوم بممارسة مهنة سوبر ماركت وبيع مواد غذائية بدون ترخيص .

واضاف المومني انه لدى التفتيش داخل المحل تبين انه يفتقد لادنى الشروط الصحية ويقوم صاحبة بتخزين المواد الغذائية داخل الدورة الصحية بالإضافة إلى عدم حصول العاملين على شهادات خلو أمراض وانتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية المعروضة .

وبين المومني أنه تم تحرير مخالفة بحق صاحب المحل وإغلاقه بالشمع الاحمر وإتلاف المواد الغذائية .

من جهته قال مدير الشكاوى الصحية في بلدية الزرقاء زيد الزواهرة بأن رئيس البلدية أوعز بالتفتيش على جميع محلات بيع المواد الغذائية والتأكد من صلاحية المواد وظروف تخزينها حفاظا على صحة وسلامة غذاء المواطن لافتا بأن كوادر الدائرة تعمل على مدار الساعة .