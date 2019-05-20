الاردنية للطيران تنظم عشر رحلات مجانية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم-أعلنت الشركة الاردنية للطيران عن تقديم عشرة رحلات مجانية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة الكابتن زهير الخشمان فان خمسة رحلات ستكون مخصصة لبعض الاسر المعوزة التي سيتم الاعلان عنها حسب ما تفرزه وحدة شباب السلط واللجنة الاجتماعية في الشركة وستكون اول الرحلات يوم الاربعاء.

وستكون الرحلات الخمس الاخرى خلال العشرة الاواخر من رمضان المبارك بحيث تخصص لأسر الشهداء من ضحايا الارهاب.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن فعاليات النشاط الرمضاني الذي تنظمه الاردنية للطيران في مجال المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المحلي وتماشيا مع توجه الشركة الانساني .

وكانت الاردنية للطيران اعلنت عن برنامجها المكثف في المسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان والذي تخلله اقامة خيمة رمضانية في ام اذينة لغايات استضافة الايتام والمعوزين وكبار السن من دور العجزة والمسنين والضيوف على موائد الرحمن التي باتت عرفا سنويا دأبت الشركة على تنظيمه منذ 15سنة .

وتشهد خيمة. الاردنية للطيران زوارا يقارب عددهم 1000 مواطن يوميا حيث يسبق الافطار درسا دينيا موجها للشباب حول القيم الاسلامية والروح الوطنية اضافة الى فعاليات ترفيهية للأطفال الايتام .

وتستعد الاردنية للطيران عبر لجنتها الاجتماعية لأطلاق حملة كسوة العيد للأطفال المعوزين والايتام خلال العشرة الاواخر والمقيدين ضمن كشوفات خاصة في الشركة