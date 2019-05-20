وزير سابق ينتقد تصرف الرزاز

وطنا اليوم-عمان:انتقد الوزير السابق، أحمد مساعدة، تصرفا لرئيس الحكومة، عمر الرزاز، مع موظفين حكوميين.

وقال مساعدة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الاثنين، "بوصفي وزيراً سابقاً لتطوير القطاع العام، لا ارى مناسباً تقريع الموظفين العموميين علناً".

وتابع مساعدة، "الأكرم لجميع المقامات بحث سبل تجاوز التقصير ان وجد في اجتماعات خاصة لتحقيق الهدف المنشود في تحسين الاداء وخدمة المواطن".

وكان الرزاز، ظهر بمقطع فيديو، خلال حديثه لموظفي مديرية أراضي غرب عمّان، حول تقصيرهم في العمل.