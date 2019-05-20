الملك: الأردن يقف إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي

وطنا اليوم-عمان:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر دسمان، الاثنين، ركزت على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك وأمير دولة الكويت، خلال المباحثات، التي حضرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن والكويت، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن في مختلف الظروف.

وأشاد جلالته بالمواقف الحكيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في التعامل مع قضايا المنطقة، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز مسيرة التضامن العربي.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

من جانبه، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حرص الكويت على تمتين التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، في دعم القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية الراهنة وسبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وحضر المباحثات عن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال.

فيما حضرها عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.

وأقام سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة إفطار تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق لجلالته، حضرها كبار المسؤولين الكويتيين من مدنيين وعسكريين.