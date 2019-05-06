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قريباَ.. محكمة خاصة في الاردن لموظفين أمنيين
وطنا اليوم-عمان:تحدثت اوساط امنية وحكومية اردنية مؤخرا عن خطوة جديدة لتشكيل محكمة خاصة قد تتولى ادارة تحقيقا قضائيا يترقبه الشارع مع نخبة من المسؤولين السابقين .
ويبدو انه على المحك التدقيق في اتصالات وتسريبات ذات خلفية امنية .
ويفترض ان يتولى طاقم المحكمة الخاصة الجديد متابعة اخطاء وعثرات ومخالفات للقانون ارتكبها موظفون امنيون باسم استغلال الوظيفة .
وكان الملك عبد الله قد تحدث علنا عن فئة قليلة من الموظفين الامنيين قد اساءت للوطن واستغلت وظيفتها وتم التصرف معها .
ويبدو ان فريقا خاصا تشكل للتدقيق فيما تحدث عنه الملك امتثالا لتوجيهاته .
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