إغلاق شارع ايدون احتجاجا على فيضان الصرف الصحي

وطنا اليوم-عمان:اغلقَ عددٌ من التجارِ في محافظةِ إربدَ، الأحد، شارعَ شفيق ارشيدات المعروفَ باسم شارعِ ايدون، احتجاجاً على فيضانِ الصرف الصحي.

وقالَ المحتجونَ إن المياه العادمةَ ما زالت منذ اربعةِ ايامٍ تفيض ُفي الشوارعِ أمامَ محالهم مشيرين الى أن هذه المشكلةَ يعانونَ منها منذ عدةِ سنوات رَغم مراجعةِ شركةِ مياه اليرموك و بلديةِ إربد الكبرى ومحافظةِ إربد إلا أن جميعَ شكاويهم لم تأتِ بنتيجةٍ على حدِ قولهم.