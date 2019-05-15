الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم-عمان:سجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من نفس الشهر، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 6ر650 دولار للطن الى 8ر668 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر2% بحسب وزارة الطاقة.

فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90من 5ر631 دولار للطن الى 7ر649دولار وبنسبة ارتفاع 9ر2%.

في الوقت ذاته سجلت أسعار الديزل والكاز ارتفاعا هذا الأسبوع مقارنة مع الاسبوع الثاني من نفس الشهر، فقد ارتفع سعر الديزل بنسبة 8ر1% من 7ر620دولار للطن الى 7ر631 دولار وارتفع سعر الكاز من 9ر652 دولار للطن الى 4ر668 دولار وبنسبة ارتفاع 4ر2%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار عند 8ر528 دولار وبنسبة انخفاض 0.1% عن معدل سعره لشهر نيسان.

في حين ارتفع سعر خام برنت هذا الأسبوع الى 4ر73 دولار للبرميل مقارنة مع 1ر71 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر3%.