مناشدة من الحكومة للأردنيين بشأن التطبيقات

وطنا اليوم-عمان:حذرت هيئة تنظيم النقل البري المواطنين من وجود عدد من التطبيقات الذكية التي تعمل على خدمة نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبلها.

ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، الى عدم التسجيل مع هذه التطبيقات او العمل معها حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين، كونه لم يتم ترخيص أي سيارة خصوصية للعمل على نقل الركاب من خلال هذه التطبيقات.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم استخدام مثل هذه التطبيقات لأن العاملين من خلالها غير مؤهلين وغير معلومين لديها، ولا يمكن تتبعهم في حال قيامهم بأي مخالفة، مؤكدة انه يمكن الرجوع للهيئة لمعرفة اسماء الشركات المرخصة.