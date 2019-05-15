مصادر في بلدية الكرك تكشف ثمن مجسم قبة الصخرة

وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر في بلدية الكرك ان البلدية لم تدفع اي مبلغ مالي الى الفنان التشكيلي الراحل نظام كامل نعمة صانع مجسم قبة الصخرة في محافظة الكرك ، وان البلدية قامت بتقديم كتاب شكر ودرع البلدية فقط للفنان الراحل نعمة تقديرا لجهوده مع محبة الالاف من ابناء الكرك التي لا تقدر بثمن لأنه اهداهم اجمل هدية واضاف المصدر ان وفدا من البلدية سيقوم اليوم بتقديم واجب العزاء بالفنان التشكيلي الذي انتقل الى رحمة الله اثر نوبة قلبية حادة .

في المقابل راجت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن الفنان الراحل كتب بخط يده انه لم يتقاضى أجرا لقاء ما صنع ، موضحا أن التكلفة الكلية لصناعته لا تتجاوز 25 ألف دينار وهي تكلفة مواد البناء فقط ، مبينا بذلك أن ما يتم تناقله على لسان بلدية الكرك ورئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي حول أن تكلفة المجسم قد وصلت الى ٧٥ ألف دينار وأنه تقاضى اجرا مقابل المجسم ماهي الا اخبار كاذبة .