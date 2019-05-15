الملك يزور هيئة الاتصالات الخاصة

وطنا اليوم-عمان:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، هيئة الاتصالات الخاصة، حيث كان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، ومدير عام هيئة الاتصالات الخاصة العميد الدكتور المهندس هشام خريسات.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير عام الهيئة، بحضور مدراء المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، حول المهام والواجبات التي تقوم بها هيئة الاتصالات الخاصة، وأهم التقنيات الحديثة التي تتعامل معها في مجال الاتصالات.

وجال جلالة الملك في مختلف أقسام الهيئة، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الأعمال التي تنفذها، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما اطلع جلالته على معرض هيئة الاتصالات الخاصة الذي يضم المشاريع والإنجازات التي حققتها الهيئة، والتعديلات والتحديثات التي أجرتها على معدات وآليات القوات المسلحة، والتي تسهم في الوصول إلى أعلى درجات التميز.

وأجرى جلالته اتصالا مع إحدى وحدات حرس الحدود، أعرب خلاله عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

كما أجرى جلالة الملك اتصالا مرئيا مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على مشروع ربط جميع مدارس المملكة بالتعليم الإلكتروني.