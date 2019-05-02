 وطنا نيوز -الشراء الموحد: لم نطرح عطاء شراء محاليل غسيل الكلى
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الشراء الموحد: لم نطرح عطاء شراء محاليل غسيل الكلى
التاريخ : 20-05-2019 03:00:29 المشاهدات: 1266

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام دائرة الشراء الموحد الدكتور نزار مهيدات ان الدائرة لم تطرح اي عطاء لشراء محاليل غسيل الكلى، كما لم تدرس استبدال المنتجات الوطنية باي منتجات اجنبية.

واضاف ان اولوية شراء الادوية والمستلزمات الطبية هي للمنتج الوطني، في حال لبى شروط الجودة، اضافة الى ميزة السعر التي اعطت للمنتج الوطني الافضلية بـ 15 بالمئة من سعر العطاء.

واضاف ان الدائرة تسعى الى توفير الادوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام، وتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

و يوجد في الاردن شركتان تعملان على انتاج محاليل غسيل الكلى،وترتبط هذه الصناعة بمنشآت استثمارية اخرى لتوريد البلاستيك ومواد التغليف والتي تعتمد بدرجة 80 بالمئة على التوريد لوزارة الصحة ويبلغ مجموع راس مال الشركات العاملة في تلك الصناعة حوالي 10 ملايين دينار وتشغل ما يزيد عن 500 موظف جلهم من الاردنيين بحسب رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق