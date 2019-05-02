الشراء الموحد: لم نطرح عطاء شراء محاليل غسيل الكلى

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام دائرة الشراء الموحد الدكتور نزار مهيدات ان الدائرة لم تطرح اي عطاء لشراء محاليل غسيل الكلى، كما لم تدرس استبدال المنتجات الوطنية باي منتجات اجنبية.

واضاف ان اولوية شراء الادوية والمستلزمات الطبية هي للمنتج الوطني، في حال لبى شروط الجودة، اضافة الى ميزة السعر التي اعطت للمنتج الوطني الافضلية بـ 15 بالمئة من سعر العطاء.

واضاف ان الدائرة تسعى الى توفير الادوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام، وتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

و يوجد في الاردن شركتان تعملان على انتاج محاليل غسيل الكلى،وترتبط هذه الصناعة بمنشآت استثمارية اخرى لتوريد البلاستيك ومواد التغليف والتي تعتمد بدرجة 80 بالمئة على التوريد لوزارة الصحة ويبلغ مجموع راس مال الشركات العاملة في تلك الصناعة حوالي 10 ملايين دينار وتشغل ما يزيد عن 500 موظف جلهم من الاردنيين بحسب رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد.