التربية توضح ملابسات انهاء عقود 25 معلما في مدارس خاصة بالعقبة

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة جاسر الرواشدة علاقة الوزارة بإنهاء عقود 25 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة بالعقبة هذا العام، موضحا أن هذا الإجراء هو ضمن صلاحيات إدارات المدارس الخاصة.



واوضح الرواشدة في تصريحات صحفية أنه "يوجد في المحافظة 54 مدرسة وروضة خاصة، وان كافة التعيينات في تلك المدارس تتم من الادارات مباشرة ودون أي تدخل من التربية والتعليم".

وأضاف إن الامر لا يتعدى "انهاء عقود" لعدد من المعلمين في بعض المدارس بحسب نظام العقد الموحد، مشيرا الى ان "المعلم هو بنفسه من وقع على العقد والموافقة عليه وبرضا الطرفين".

وقال: ان المدراس الخاصة في العقبة أنهت خلال السنوات الماضية عقود المئات من مدرسيها لأسباب مختلفة، وهذا شأن داخلي خاص بها، مبينا أن ما حدث خلال الايام الماضية في العقبة محكوم لنظام "العقد الموحد" الذي يوقع عليه المعلم والمدرسة بالتراضي. وشدد الرواشدة على أن "العقد الموحد " هو سبب الاشكالية في قطاع التعليم الخاص لأنه لا يوجد معايير واضحة لإنهاء عقود المعلمين في بنود العقد، لافتا الى انه ليس لوزارة التربية والتعليم أي علاقة بالعقد الموحد أو توقيعه بين الطرفين.

من جانبه قال رئيس فرع نقابة المعلمين في العقبة عماد المطارنة انه "تم الابلاغ عن انهاء عقود 25 معلما ومعلمة في المدارس الخاصة في العقبة هذا العام مقارنة مع 127 مدرساً ومدرسة تم انهاء عقودهم العام الماضي"، مشيرا الى أن "وزارتين و 3 نقابات تشرف على ما يسمى بالعقد الموحد بين المعلم والمدراس الخاصة، وهذا فيه خلل كبير".

ودعا المطارنة الى إعادة ترتيب التشريعات والانظمة المتعلقة بالتعليم الخاص وفق معايير واضحة تضمن للمعلم حقوقه وللمدارس حسن الاداء، مطالبا بايجاد نظام تشريعي متكامل للتعليم الخاص لخدمة هذا القطاع.