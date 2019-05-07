حملة توزيع كراسي متحركة لذوي الاعاقة الحركية في المركز الوطني للبحوث الزراعيه

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وطنااليوم - عمان حملة توزيع كراسٍ متحركة لذوي الإعاقة الحركية في المركز الوطني للبحوث الزراعية



قامت اللجنة الاجتماعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية بتوزيع ١٩ كرسياً متحركاً لذوي الإعاقة الحركية في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز الوطني في مناطق عين الباشا والأغوار والسلط، ضمن الحملات الخيرية للمركز في شهر رمضان. كما تشتمل الحملة على توزيع مراوح تبريد كهربائية و مواد غذائية لخمسة عشر أسرة تم تحديدها في وادي الأردن.



وبيّن الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، أن هذه الحملة تعكس روح المواطَنة الصالحة لدى العاملين في المركز إيماناً منهم بمسؤوليتهم تجاه هذه الفئة من بنات وأبناء المجتمع الأردني.



يُذكر أن كان للمركز دور فاعل في تأهيل وتدريب ٦٠ شخصاً تقريباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بتشغيلهم لفترات تدريبية تقارب الشهرين على مختلف الأعمال الزراعية التي تناسب طبيعة إعاقة كل منهم.



من جانبه، ثمّن عضو مجلس اللامركزية في محافظة البلقاء السيد أسامة وريكات دور المركز الوطني في دعم اللواء بالأعمال التطوعية وتمكين المجتمعات المحلية، مؤكداً على مساندة أعضاء مجلس المحافظة لأهداف ورسالة المركز الوطنية والبحثية.



هذا وبيّن منسق الحملة المهندس رزق بلاونة أنه تم اختيار المستفيدين بعناية بالتعاون مع قيادات مجتمعية من المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة.

























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