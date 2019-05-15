الرزاز يُبدي استياءه الشديد : لقد أعذر من أنذر

وطنا اليوم-عمان:‏زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان، وذلك في إطار سعي الحكومة لمتابعة التقارير الواردة من المتسوق الخفي، ومنصة قيّم تجربتك.

الرزاز قال اثناء الزيارة ان موظف القطاع العام مهمته خدمة المواطنين، والموظف الذي يفكر بتقضيه الوقت والحديث على الهاتف عليه ان يعلم ان هناك اجراءت سيتم اتخاذها بحقه.

واضاف ان هناك مصدرين للمعلومة على الخدمات التي تقدمها الحكومة ونوعيتها، اولها المتسوق الخفي وايضا جهاز متلقي الخدمة الذي يضع المواطن درجة على مدى رضاه عن الخدمة، واظهر الرزاز لموظفي المديرية درجات تقييم من المواطنين للخدمات المقدمة لهم حيث حصلت المديرية على اقل علامة.

واكد الرزاز ان هذا المستوى من الخدمة غير مقبول، ولابد من تحسينها حيث اعطاهم شهر واحد لعمل ذلك، وبعد هذه المهلة سيكون هناك اجراءات سيتم اتخاذها.

وقال الرزاز "لقد اعذر من انذر" حيث ان خدمة المواطن مهمة للحكومة، وقدمت من اجل ذلك تسهيلات للمواطنين مثل تخفيض القيمة التقديرية للاراضي، طالبا من الموظفين تقديم خدمة بمستوى توجيهات جلالة الملك.