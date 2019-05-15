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الرزاز يُبدي استياءه الشديد : لقد أعذر من أنذر
وطنا اليوم-عمان:زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان، وذلك في إطار سعي الحكومة لمتابعة التقارير الواردة من المتسوق الخفي، ومنصة قيّم تجربتك.
الرزاز قال اثناء الزيارة ان موظف القطاع العام مهمته خدمة المواطنين، والموظف الذي يفكر بتقضيه الوقت والحديث على الهاتف عليه ان يعلم ان هناك اجراءت سيتم اتخاذها بحقه.
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